تقرير: أوكرانيا تطمح لاستعادة القرم بعد تسلم مقاتلات "إف 16"
توقعت صحيفة ألمانية أن تشن القوات الأوكرانية هجومًا جديدًا على القوات الروسية؛ لاسترجاع جزيرة القرم، بعد استلام مقاتلات أمريكية من طراز "إف 16".
وجاء في تقرير لصحيفة "دي فيلت" أعده مراسل الشؤون العسكرية ومناطق الأزمات، ألفريد هاكينسبيرجر، اليوم الإثنين: "بشكل مفاجىء، أصبح الاختراق الأوكراني قابلًا للتحقيق مرة أخرى".
وذكر التقرير أن أوكرانيا تجعل من شبه جزيرة القرم "هدفها" الأول.
وقال: "من رأس الجسر الأوكراني على نهر الدنيبر (أي كرينكي) إلى شبه جزيرة القرم لا يوجد سوى 60 كيلومترًا، ومع نشر مقاتلات إف-16، التي ستسلمها النرويج في الأشهر المقبلة، يمكن لأوكرانيا أن تنتقل من الدفاع إلى الهجوم".
وفي بداية العام، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، إن "عزل" شبه جزيرة القرم سيصبح المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2024.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في تلخيص نتائج عام 2023، بأن الجيش الأوكراني شنّ هجومًا على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر لضمان تحركه في اتجاه شبه جزيرة القرم، واحتل منطقة ضيقة في منطقة كرينوك.
واعتبر بوتين أن "قادة كييف أرسلوا شعبهم للإبادة بهذه الطريقة، إذ كان على الجيش الأوكراني الوصول إلى هناك بالقارب تحت نيران المدفعية والطائرات بدون طيار وغيرها من وسائل التدمير".
وأقرّ القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني، في مقابلة أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني مع مجلة "إيكونوميست" بفشل الهجوم المضاد.
وقال إن القتال وصل إلى طريق مسدود، وإنه لا يأمل في تحقيق انفراج.