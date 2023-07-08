جيران اليابان قلقون من تصريف مياه الكارثة

تبدي دول متاخمة لليابان اعتراضا على تصريف مياه معالجة من المحطة النووية "فوكوشيما"، وسط مخاوف من أن تكون الخطوة ذات تبعات مؤذية للصحة، في حين دافعت السلطات في طوكيو عن الخطوة مؤكدة أنها تستجيب لمعايير السلامة المطلوبة.

وكانت منشأة "فوكوشيما" النووية في اليابان قد تضررت بشدة، من جراء زلزال قوي في مارس 2011، ألحق خسائر فادحة بأنظمة التبريد، مما أدى لتسرب إشعاعي.

وخرجت مظاهرة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، للتنديد بتصريف المياه، خشية أن تؤدي لظهور أمراض أو تؤثر على الحياة البحرية.

في المقابل، بدت الحكومة الكورية الجنوبية متفهمة لخطوة اليابان، قائلة إن المياه التي سيجري تصريفها، تراعي المستويات المقبولة للتلوث.

وأوضحت أن تصريف تلك المياه لن يؤثر على مياه كوريا الجنوبية، في تصريح من شأنه تبديد المخاوف، لكنه لم يكن كافيا، بينما يرتقب أن تبدأ العملية خلال الصيف الجاري.

وتأتي خطوة اليابان بعد حصول البلد الآسيوي على ضوء أخضر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث رأى الخبراء أن المخاطر القائمة على الصحة والسلامة ضئيلة ولا تكاد تذكر.

وفي رد على الخطوة اليابانية، أعلنت السلطات الصينية عزمها حظر واردات الأغذية من عشر ولايات يابانية، بسبب الخطوة المحتملة لتصريف مياه الكارثة.