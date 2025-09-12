هدد باتخاذ "رد متناسب".. روبيو يعلق على سجن بولسوناريو 27 عاماً

هاجم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حكم الإدانة "الظالم" الذي أصدرته المحكمة العليا البرازيلية، الخميس، بحقّ الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو بتهمة التخطيط لانقلاب.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" أن "الولايات المتحدة سترد بما يتناسب مع حملة الاضطهاد هذه"، على حد تعبيره.

وكتب روبيو: "تستمرّ الاضطهادات السياسية التي يمارسها ألكسندر دي مورايس، المُدان بانتهاك حقوق الإنسان، بعد أن أصدر هو وآخرون في المحكمة العليا البرازيلية حكمًا ظالمًا بسجن الرئيس السابق جايير بولسونارو".

وأضاف روبيو: "سترد الولايات المتحدة على هذه الحملة الشرسة بما يتناسب مع ذلك"، وفق تعبيره.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية ضخمة على البرازيل صاحبة أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية بسبب محاكمة بولسونارو حليف رئيسها دونالد ترامب.

أخبار ذات علاقة السجن 27 عاماً لبولسونارو بتهمة تدبير محاولة انقلابية في البرازيل

وأصدرت السلطات القضائية في البرازيل، في وقت سابق الأربعاء، حكماً بالسجن، لأكثر من 27 عاماً، بحق الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، بتهمة تدبير محاولة انقلابية في البلاد.

وقضت المحكمة العليا البرازيلية، الخميس، على الرئيس السابق بولسونارو، البالغ من العمر 70 عاماً، بالسجن لمدة 27 عاماً و3 أشهر، بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب.