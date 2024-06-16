مسؤولان أمميان: "سوء تقدير" قد يوسع دائرة الصراع بين حزب الله وإسرائيل

حذر مسؤولان في الأمم المتحدة بلبنان، السبت، من أن هناك خطرا "حقيقيا للغاية" بأن يؤدي أي سوء تقدير على الحدود الجنوبية للبنان إلى نشوب صراع أوسع نطاقا بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.

وقالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت ورئيس قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان أرولدو لازارو إنهما "يشعران بقلق عميق" حيال التطورات على حدود لبنان في الآونة الأخيرة.