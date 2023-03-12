بوريل: الاتحاد الأوروبي يسعى لتجاوز الأزمة بين إسبانيا والجزائر
قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، اليوم الأحد، إن الاتحاد يعمل من أجل تجاوز الأزمة بين إسبانيا والجزائر، والتي تسببت في عدم انعقاد مجلس الشراكة بين الجزائر وبروكسل.
وأضاف بوريل في حوار مع جريدة الخبر الجزائرية: "نأسف للعقبات الجادة التي فرضتها الجزائر منذ يونيو 2022 على التجارة مع إسبانيا باستثناء الغاز".
وتابع: "هذا الانسداد ضار جدًا بتنفيذ اتفاقية الشراكة، ولا يخدم مصلحة أحد.. أنا مقتنع بأن الحل ممكن، ويجب أن نعمل معًا لإيجاده بسرعة من أجل مصلحتنا المشتركة للتغلب على العوائق القائمة وإزالة أي عقبة أمام تبادلاتنا".
وأكد بوريل أن "الجزائر شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وباعتبارها مورداً موثوقاً للغاز الطبيعي، فإنها تلعب دورًا مهمًا للغاية في تأمين إمدادات الطاقة الأوروبية في لحظة نعتبرها حاسمة، نحن ندرك ذلك ونشعر بالامتنان".
واتهمت الجزائر في وقت سابق إسبانيا بعرقلة انعقاد مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين، وتعيش العلاقات الجزائرية الإسبانية أزمة منذ ربيع 2022.
وأردف بوريل: "نرغب في تعزيز وتعميق هذه الشراكة ذات المنفعة المتبادلة، من خلال العمل معًا لمواجهة التحدي المزدوج لأمن الطاقة واستدامة موارد الطاقة.. نحن مستعدون لتكثيف التعاون الأوروبي الجزائري من أجل تسهيل الاستثمارات في هذا المجال الاستراتيجي".
وتابع: "تظل الاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقة الجزائري، الأهم، وستساهم الجهود المبذولة في أوروبا من أجل التنويع المستدام لمصادر إمداداتنا من الغاز، وكذلك قانون المحروقات الجديد بالجزائر، في جذب استثمارات أوروبية جديدة".