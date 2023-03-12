بوريل: الاتحاد الأوروبي يسعى لتجاوز الأزمة بين إسبانيا والجزائر

قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، اليوم الأحد، إن الاتحاد يعمل من أجل تجاوز الأزمة بين إسبانيا والجزائر، والتي تسببت في عدم انعقاد مجلس الشراكة بين الجزائر وبروكسل.

وأضاف بوريل في حوار مع جريدة الخبر الجزائرية: "نأسف للعقبات الجادة التي فرضتها الجزائر منذ يونيو 2022 على التجارة مع إسبانيا باستثناء الغاز".

وتابع: "هذا الانسداد ضار جدًا بتنفيذ اتفاقية الشراكة، ولا يخدم مصلحة أحد.. أنا مقتنع بأن الحل ممكن، ويجب أن نعمل معًا لإيجاده بسرعة من أجل مصلحتنا المشتركة للتغلب على العوائق القائمة وإزالة أي عقبة أمام تبادلاتنا".