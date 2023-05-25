اندلاع حريق في مبنى وزارة الدفاع الروسية (فيديو)
اندلع حريق في إحدى شرفات مبنى وزارة الدفاع الروسية، فجر الخميس، على ما أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وقالت الوكالة إنه "في مبنى وزارة الدفاع على جسر فرونزينسكايا، اندلع حريق في إحدى الشرفات، وخدمات الطوارئ حضرت إلى الموقع".
ولم تورد الوكالة المزيد من التفاصيل، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات قالوا إنها للحريق الذي اندلع بمبنى وزارة الدفاع الروسية.
ومطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن أجهزة الطوارئ أن حريقاً اندلع لفترة قصيرة في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية في وسط موسكو.
وأظهرت لقطات تداولتها وسائل إعلام رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي حينها تصاعد عمود محدود من الدخان الأسود من مقر وزارة الدفاع في شارع زنامنكا بموسكو بالقرب من الكرملين.
وذكرت وكالة "تاس" للأنباء في ذلك الحين أن السلطات أخمدت الحريق الصغير بعد وقت قصير من اندلاعه دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو قتلى.