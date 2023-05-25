اندلاع حريق في مبنى وزارة الدفاع الروسية (فيديو)

اندلع حريق في إحدى شرفات مبنى وزارة الدفاع الروسية، فجر الخميس، على ما أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقالت الوكالة إنه "في مبنى وزارة الدفاع على جسر فرونزينسكايا، اندلع حريق في إحدى الشرفات، وخدمات الطوارئ حضرت إلى الموقع".

ولم تورد الوكالة المزيد من التفاصيل، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات قالوا إنها للحريق الذي اندلع بمبنى وزارة الدفاع الروسية.