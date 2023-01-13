الجيش الإسرائيلي يكشف عن ثلاثة برامج لشن هجوم ضد إيران

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لأول مرة عن خطة "انتقامية" أعدها لشن هجوم ضد إيران.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، في خطابه الأخير قبل مغادرته منصبه خلال الأيام المقبلة، إن "جيشه بلور خلال العام المنصرم ثلاثة برامج لشن هجوم في إيران، كضربة انتقامية"، وفق ما ذكرته قناة "i24news" الإسرائيلية.

وأكد كوخافي أن هذه الخطة التي تم وضعها لا علاقة لها بالبرنامج النووي، وهي مخصصة لتدمير المنشآت والمنشآت النووية الداعمة للمشروع النووي.

وأوضح أن "إيران تمتلك اليوم مواد مخصبة تكفي لإنتاج أربع قنابل نووية"، وأن ثلاثة منها بمستوى 20%، وواحدة بمستوى 60%.