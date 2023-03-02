صحف عالمية: إصرار روسي على باخموت.. وإهمال في التعامل مع "فاجعة" اليونان

ووفقًا للصحيفة، لم يذكر مسؤول أوكراني كبير عدد القوات التي سيتم إرسالها أو لأي غرض، وقالت الصحيفة إنه من غير الواضح أيضا ما إذا كانت التعزيزات ضرورية للغطاء أو الدعم اللوجستي في حالة الانسحاب، أو ما إذا كانت تهدف لمواصلة الدفاع عن باخموت وربما إبقاء القوات الروسية مقيدة.

وأضافت الصحيفة أن كييف كانت استخدمت مقاومتها كرمز للتحدي الأوسع للبلاد بعد عام من شن روسيا غزوها الشامل، لكن في الأسابيع الأخيرة، ساعدت التعزيزات الروسية موسكو على الاستيلاء على القرى والبلدات حول باخموت وتطويق المدينة من 3 جهات.

وعلى الجانب الأوكراني، قالت الصحيفة إن كييف تحاول الحد من استنزاف قواتها في الخطوط الأمامية بينما تعد كتيبة جديدة، مجهزة جزئيًّا بالدروع الغربية الوافدة حديثًا، لاستخدامها في هجماتها المزعومة في الربيع والصيف المقبلين.

وعلى الرغم من تلميح أوكراني بشأن سحب قواتها من باخموت مع اشتداد المعركة الدموية، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن كييف اتخذت "قرارًا مفاجئًا" بإرسال تعزيزات للمدينة المحاصرة، بينما حذرت تقارير غربية من استنزاف القوات الأوكرانية.

ووفقًا للصحيفة، لم يذكر مسؤول أوكراني كبير عدد القوات التي سيتم إرسالها أو لأي غرض، وقالت الصحيفة إنه من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت التعزيزات ضرورية للغطاء أو الدعم اللوجستي في حالة الانسحاب، أو ما إذا كانت تهدف لمواصلة الدفاع عن باخموت وربما إبقاء القوات الروسية مقيدة.

وأضافت الصحيفة أن كييف كانت استخدمت مقاومتها كرمز للتحدي الأوسع للبلاد بعد عام من شن روسيا غزوها الشامل، لكن في الأسابيع الأخيرة، ساعدت التعزيزات الروسية موسكو على الاستيلاء على القرى والبلدات حول باخموت وتطويق المدينة من 3 جهات.

وبدوره، أصدر المستشار الاقتصادي لأوكرانيا، ألكسندر رودنيانسكي، تصريحات "كئيبة" في مقابلة مع شبكة "سي. إن. إن"، عندما ألمح إلى "ضرورة انسحاب القوات الأوكرانية" من باخموت.

ونقلت الصحيفة عن رودنيانسكي قوله إن روسيا تحاول تطويق المدينة، بـ"استخدام قواتها الأفضل والأكثر تدريبًا والأكثر خبرة من مجموعة فاغنر".

وقال محللون عسكريون إن انسحاب القوات الأوكرانية من باخموت كان متوقعًا منذ عدة أسابيع، ورأوا أن الانسحاب التكتيكي "هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، لكنهم حذروا من أن القرار قد يكون له آثار نفسية على الجنود.