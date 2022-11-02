واشنطن ترحب بعودة موسكو لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

رحبت الولايات المتحدة، الأربعاء، بعودة روسيا إلى الاتفاق الذي يسمح بالمرور الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وحثّت موسكو على تمديده في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأشاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، لكنه قال إنه من المهم "ألا تعود الصفقة إلى سابق عهدها فحسب، بل إن تمدد كذلك في وقت لاحق من هذا الشهر".

وأضاف في تصريح للصحافيين: "سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى مزيد من القدرة على التنبؤ والاستقرار في هذه السوق، والأهم من ذلك، الضغط لخفض الأسعار" في سوق الغذاء العالمية.