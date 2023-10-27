فرنسا تمنع تظاهرة داعمة للفلسطينيين كانت مزمعة السبت‎

وكانت جمعيات ونقابات وهيئات سياسية منضوية في إطار ائتلاف "أورجانس فلسطين"، دعت إلى "تظاهرة كبرى لدعم الشعب الفلسطيني"، بعد ظهر يوم السبت المُقبل، وسط العاصمة.

وفي الـ18 من شهرأكتوبر الجاري، نبّه مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، سلطات هذا البلد إلى أن منع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لا يمكن أن يكون منهجيًا، وأن رؤساء المحافظات المحلية فقط من بوسعهم تقدير ما إذا كانت تلك التظاهرات تنطوي على مخاطر تمس النظام العام.

لكن مفوض شرطة باريس اعتبر أن "المساس بالنظام العام يمكن أن يكون غير مادي، فمجرد الإدلاء بما يعبر عن إنكار محرقة اليهود، أو معاداة السامية أو تأييد الإرهاب، يعد مشكلة بالنسبة إلينا، وهذا ما يبرر المنع".