فرنسا تمنع تظاهرة داعمة للفلسطينيين كانت مزمعة السبت
قررت السلطات الفرنسية منع تظاهرة دعمًا للفلسطينيين كانت مرتقبة، يوم السبت المُقبل، في العاصمة باريس بدعوة من عدة هيئات، وفق ما أعلنه، اليوم الخميس، مفوض شرطة العاصمة لوران نونيز.
وقال نونيز لإذاعة "فرانس أنفو" المحلية، "إنها ليست تظاهرة ثابتة بل مسيرة وسط باريس دائمًا ما تكون محاطة بمخاطر"، مضيفًا أنه "من خلال التصريحات التي أدلوا بها يمكن أن نستنتج أن المنظمات الداعية للتظاهرة مؤيدة لحماس، وبالتالي سأمنع هذه التظاهرة".
وكانت جمعيات ونقابات وهيئات سياسية منضوية في إطار ائتلاف "أورجانس فلسطين"، دعت إلى "تظاهرة كبرى لدعم الشعب الفلسطيني"، بعد ظهر يوم السبت المُقبل، وسط العاصمة.
وفي الـ18 من شهرأكتوبر الجاري، نبّه مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، سلطات هذا البلد إلى أن منع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لا يمكن أن يكون منهجيًا، وأن رؤساء المحافظات المحلية فقط من بوسعهم تقدير ما إذا كانت تلك التظاهرات تنطوي على مخاطر تمس النظام العام.
لكن مفوض شرطة باريس اعتبر أن "المساس بالنظام العام يمكن أن يكون غير مادي، فمجرد الإدلاء بما يعبر عن إنكار محرقة اليهود، أو معاداة السامية أو تأييد الإرهاب، يعد مشكلة بالنسبة إلينا، وهذا ما يبرر المنع".