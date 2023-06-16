11 جريحا في حادث مروحية تابعة للأمم المتحدة بمالي

أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة، إثر جنوح مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" خلال هبوطها في غاو، شمالي البلاد، الخميس.

وكانت البعثة الأممية، قد أعلنت في حصيلة سابقة إصابة ثلاثة من ركاب المروحية بجروح، لكنها أكدت ارتفاع أعداد الإصابات لاحقا.