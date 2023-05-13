بولندا ترجح دخول منطاد مراقبة مجالها الجوي من الشرق
قالت وزارة الدفاع البولندية، اليوم السبت، على تويتر، إن جسما مجهولا دخل المجال الجوي للبلاد من ناحية روسيا البيضاء وربما يكون منطاد مراقبة.
بولندا العضو بحلف شمال الأطلسي في حالة تأهب لأي اختراقات لمجالها الجوي مع احتدام الحرب في أوكرانيا المجاورة، وبعد وقائع سقوط صواريخ على أراضيها في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.
وقالت الكابتن إيفا زلوتنيكا، مسؤولة الصحافة في قيادة عمليات القوات المسلحة لمحطة تي.في.إن 24، إن الجسم دخل المجال الجوي البولندي مساء الجمعة.
وقالت الوزارة، إن الاتصال بالرادار معه انقطع بالقرب من بلدة ريبين في شمال وسط بولندا. وقال متحدث باسم قوة الدفاع الإقليمية البولندية، إنه يجري البحث عن الجسم.
ولم يتسن الاتصال بالسلطات في روسيا أو روسيا البيضاء للتعليق.
وبعد مقتل اثنين من البولنديين في نوفمبر تشرين الثاني جراء ما خلصت وارسو إلى أنه صاروخ دفاع جوي أوكراني أخطأ الهدف، واكتشاف جسم عسكري في شمال بولندا في أبريل نيسان، أصبح الأمن القومي قضية رئيسية في بولندا قبل الانتخابات التي ستُجرى في وقت لاحق من العام.