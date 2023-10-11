إسرائيل.. تحذيرات وصافرات إنذار بعد أنباء عن تسلل جوي من لبنان

أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تحذيراته ودوت صافرات الإنذار، بعد أنباء عن تسلل جوي من لبنان إلى شمالي البلاد، على غرار ما حدث في غزة، السبت الماضي.

ودوت صافرات الإنذار تحذيرًا من تسلل طائرات مسيرة إلى حيفا وجلبوع والكرمل ومناطق الجليل الأعلى وطبريا، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

من جهته، قال المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى إن "شراعيات عليها مقاتلون دخلت المجال الجوي الإسرائيلي".

بدورها، تحدثت القناة 12 العبرية عن الاشتباه بتسلل 15 طائرة شراعية تحمل مقاتلين من لبنان إلى منطقة أفيميم.