المرشح لرئاسة إيران مسعود بزشكيان: سأعيد ظريف وزيرًا للخارجية
أعلن المرشح الإصلاحي لانتخابات الرئاسة الإيرانية، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أنه، في حال فوزه، سيسند حقيبة وزارة الخارجية إلى محمد جواد ظريف، الذي تولى هذا المنصب لمدة ثماني سنوات في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.
وقال بزشكيان، في تصريح صحفي عقب إعلان تأييد أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات، إن "ظريف سيكون وزيرًا للخارجية في حكومتي، وأدعو من لديه الخبرة والمعرفة أن يكون حاضرًا في حكومتي".
وأضاف "إذا استعنا بالأقوياء والنخبة سنصل إلى الأهداف التي حددتها القيادة (علي خامنئي)"، لافتًا إلى أنه "خلال السنوات الـ 45 الماضية، أعطينا العمل لأولئك الذين لم تكن لديهم المهارات والمعرفة والقدرة اللازمة".
وفي سياق متصل، أعلن زعيم حزب "الأمل" الإصلاحي، محمد رضا عارف، دعمه للمرشح بزشكيان، وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الأحد.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إنّ "عارف استقبل بزشكيان فور إعلان تأييد أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية".
وقال موقع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إن بزشكيان ثمن في هذا اللقاء الدور الفعال لمحمد رضا عارف في التقارب ووحدة القوى الإصلاحية.
ويوم الجمعة الماضي، صوتت جبهة الإصلاح في إيران، التي تضم 27 حزبًا إصلاحيًا، على اختيار ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية كممثلين عن الجبهة التي يتزعمها الرئيس السابق محمد خاتمي.
وقال بيان للجبهة نشره الموقع الرسمي لها إن "قيادة الجبهة الإصلاحية اختارت المرشحين الثلاثة، وهم كل من النائب الأول في حكومة الرئيس حسن روحاني، إسحاق جهانغيري، وعضو البرلمان عن الإصلاحيين، مسعود بزشكيان، ووزير الطرق والتنمية الحضرية في حكومة الرئيس حسن روحاني، عباس آخوندي".
وأعلن مجلس صيانة الدستور، اليوم الأحد، استبعاد قائمة طويلة من المرشحين، من بينهم إسحاق جهانغيري وعباس آخوندي بالإضافة إلى النائب الإصلاحي السابق محمود صادقي.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، تسلم قائمة أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهم: "مسعود بزشكيان، مصطفى بور محمدي، سعيد جليلي، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف".