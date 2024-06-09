المرشح لرئاسة إيران مسعود بزشكيان: سأعيد ظريف وزيرًا للخارجية

أعلن المرشح الإصلاحي لانتخابات الرئاسة الإيرانية، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أنه، في حال فوزه، سيسند حقيبة وزارة الخارجية إلى محمد جواد ظريف، الذي تولى هذا المنصب لمدة ثماني سنوات في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.

وقال بزشكيان، في تصريح صحفي عقب إعلان تأييد أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات، إن "ظريف سيكون وزيرًا للخارجية في حكومتي، وأدعو من لديه الخبرة والمعرفة أن يكون حاضرًا في حكومتي".

وأضاف "إذا استعنا بالأقوياء والنخبة سنصل إلى الأهداف التي حددتها القيادة (علي خامنئي)"، لافتًا إلى أنه "خلال السنوات الـ 45 الماضية، أعطينا العمل لأولئك الذين لم تكن لديهم المهارات والمعرفة والقدرة اللازمة".

وفي سياق متصل، أعلن زعيم حزب "الأمل" الإصلاحي، محمد رضا عارف، دعمه للمرشح بزشكيان، وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الأحد.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إنّ "عارف استقبل بزشكيان فور إعلان تأييد أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية".