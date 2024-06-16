مقاطع عززت الصورة النمطية "السلبية" عن بايدن.. مصدرها الحزب الجمهوري (فيديو)
استهدفت مقاطع تعتمد ما يعرف بـ"التزييف الرخيص"، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما أظهرته على أنه فاقدا لقواه العقلية، وغير قادر على تولي منصب الرئاسة مجددا، فيما قالت وسائل إعلام أمريكية إنها من محاولات التأثير على شكل الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تورطت فيها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.
ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" مقاطع الفيديو التي تعتمد مبدأ "التزييف الرخيص"، بأنها "مضللة"، لكون هذه التقنية تقوم على إخراج هذه المقاطع عن سياقها، من خلال اقتطاع أجزاء منها.
وذكرت الصحيفة، بأن المقاطع المنشورة، تستهدف تعزيز صورة نمطية للمرشح الديمقراطي البالغ (81 عاما) على أنه كبير في العمر وغير قادر على تولي المنصب، مبينة بأن ذلك هدفه التأثير على حظوظه في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر المقبل.
وهذه المقاطع عادة ما تنشرها حسابات على شبكات التواصل الاجتماعية الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وفقا لما ذكرته الصحيفة، حيث كان آخرها، ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، حيث تم إظهار بايدن وكأنه يرسل تحياته للهواء خلال فعالية على هامش قمة مجموعة السبع التي عقدت في إيطاليا.
هذه المقاطع نشرتها حسابات تابعة للحزب الجمهوري وشاهدها الملايين عبر منصة "إكس" وأرفقته بتعليق "ماذا يفعل بايدن؟"، حيث يظهر الرئيس الأمريكي في المقطع مع قادة مجموعة السبع وهم يشاهدون قفز بالمظلات في إيطاليا وهم يحملون أعلام الدول، ويستدير بايدن بعدها ويظهر وكأنه يخاطب الهواء، لتقوم رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني بدعوته للعودة مع القادة الآخرين.
ووفق "واشنطن بوست"، فإن المقطع حقيقي، ولكنه لم يظهر كامل الصورة للموقف الذي كان فيه بايدن، إذ إنه توجه للحديث مع المظلي الذي نزل في تلك الجهة، واستدار نحوه ومشى بضع خطوات للحديث معه.
فيديو أُخرج من سياقه
واستغربت الصحيفة، أن يتم نشر الفيديو من قبل وسائل إعلام بارزة، مثل "نيويورك تايمز"، حيث قامت بتداول مقطع الفيديو لبايدن في قمة مجموعة السبع، ولكن حتى بعد تعليق البيت الأبيض الذي أشار إلى أن الفيديو "أخرج من سياقه" ونشر توضيحا حوله، إلا أنه "تم دفن التعليق"، على حد وصف "واشنطن بوست".
وفي واقعة أخرى، انتشرت مقاطع فيديو تظهر الرئيس بايدن وهو يحاول الجلوس على كرسي غير موجود خلال احتفال رسمي، حيث تبين فيما بعد بأن المقطع مجتزأ، والحقيقة أن الرئيس الأمريكي كان يهم بالجلوس على كرسي موجود بالفعل.
وفي هذا المقطع يظهر بايدن، إلى جانب زوجته والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وبدا بايدن وكأنه يحاول الجلوس ويتفقد وجود الكرسي، فيما علق النشطاء حول العالم، بالقول: "موقف محرج.. جو بايدن يحاول الجلوس على كرسي غير موجود".
ورغم دفاع صحيفة "واشنطن بوست" عن الرئيس الأمريكي، إلا أن استطلاعات للرأي، مثل الذي خرجت به مؤخراً مؤسسة "راسموسن ريبورتس" للأبحاث، كشفت عن أن 57% من الناخبين يؤمنون بتدهور القدرات العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن.
واستطلعت المؤسسة البحثية، آراء 1080 ناخباً محتملاً، في الفترة ما بين 28 - 30 مايو، وطرحت سؤالاً مباشراً مفاده: "هل تشعر، بمرور الوقت، أن الحدة العقلة لجو بايدن تراجت؟".
وبحسب الاستطلاع، يعتقد 60% أن وسائل الإعلام تتستر على حقيقة التدهور العقلي للرئيس بايدن، في حين لا يوافق 25% فقط على ذلك.
وفي شريحة الناخبين السود، تعتقد أغلبية تصل إلى 49% منهم أن التدهور العقلي لبايدن حقيقي، بينما لا يتفق مع ذلك سوى 35%.