مقاطع عززت الصورة النمطية "السلبية" عن بايدن.. مصدرها الحزب الجمهوري (فيديو)

استهدفت مقاطع تعتمد ما يعرف بـ"التزييف الرخيص"، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما أظهرته على أنه فاقدا لقواه العقلية، وغير قادر على تولي منصب الرئاسة مجددا، فيما قالت وسائل إعلام أمريكية إنها من محاولات التأثير على شكل الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تورطت فيها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" مقاطع الفيديو التي تعتمد مبدأ "التزييف الرخيص"، بأنها "مضللة"، لكون هذه التقنية تقوم على إخراج هذه المقاطع عن سياقها، من خلال اقتطاع أجزاء منها.

وذكرت الصحيفة، بأن المقاطع المنشورة، تستهدف تعزيز صورة نمطية للمرشح الديمقراطي البالغ (81 عاما) على أنه كبير في العمر وغير قادر على تولي المنصب، مبينة بأن ذلك هدفه التأثير على حظوظه في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر المقبل.

وهذه المقاطع عادة ما تنشرها حسابات على شبكات التواصل الاجتماعية الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وفقا لما ذكرته الصحيفة، حيث كان آخرها، ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، حيث تم إظهار بايدن وكأنه يرسل تحياته للهواء خلال فعالية على هامش قمة مجموعة السبع التي عقدت في إيطاليا.