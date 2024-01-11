الإكوادور.. كيف تحولت الدولة الأكثر أمانا إلى الأشد دموية؟

كشف تقرير إخباري عن تضاعف معدل جرائم القتل في الإكوادور بأكثر من 6 مرات خلال العام 2023، ليصل إلى 45 جريمة لكل 100 ألف نسمة.

وجاء هذا التحول بعد أن كانت الإكوادور أكثر بلدان أمريكا اللاتينية أمانًا، بمعدل 6.7 جريمة لكل 100 ألف نسمة، ما جعلها الدولة الأكثر دموية في القارة.

بداية الإجرام

ووفقًا لموقع "إنفوباي"، فقد بدأت الأحداث في صباح يوم 7 يناير/ كانون الثاني عندما اكتشف حراس سجن "La Regional" في غواياكيل، أكبر مدينة في الإكوادور، أن أدولفو ماسياس، رئيس عصابة المخدرات "لوس تشونيروس"، قد هرب من زنزانته.

وبدأ أعضاء العصابة المسجونون في جميع أنحاء الإكوادور أعمال الشغب عندما انتشرت أخبار هروب زعيمهم، ونشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمجرمين يحتجزون حراس السجن كرهائن، ويُطلقون النار عليهم.