بعد هجوم بمسيّرة.. حريق داخل منشأة نفطية في روسيا (فيديو)
قال مسؤولون إن مستودعات نفط اندلعت فيها نيران بعد هجوم بطائرة مسيّرة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في بلدة "آزوف" التابعة لمنطقة "روستوف" بجنوب روسيا.
وكتب حاكم المنطقة المتاخمة لأوكرانيا فاسيلي جولوبيف على تيليجرام: "تشير البيانات الأولية إلى عدم وقوع إصابات".
وقالت وزارة الطوارئ الروسية على تيليجرام إن الحريق انتشر في 5 آلاف متر مكعب، وإن عشرات من رجال الإطفاء ومعهم 21 معدّة يكافحون الحريق.
وتقع بلدة "آزوف" على نهر "الدون" وتبعد بنحو 16 كيلومتراً عن بحر "آزوف".
من جهة أخرى، أفادت السلطات الروسية، في وقت سابق، باندلاع حريق في مستودع لتخزين الحبوب تبلغ مساحته 2600 متر مربع في منطقة سيبيريا الروسية.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت مبكر اليوم، إن الحريق في المنشأة تمت السيطرة عليه ولم تعد ألسنة اللهب تنتشر.