مسؤولة أمريكية تثير السخرية بتغريدة عن نساء أفغانستان
أثارت كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لأفغانستان كارين ديكر، السخرية بتغريدة عن نساء ذلك البلد الآسيوي الذي مزقته الحروب.
وقالت ديكر القائم بالأعمال في البعثة الأمريكية إلى أفغانستان في قطر بتغريدتها على "تويتر"، إن "الأفغانيات بحاجة إلى سحر الفتاة السوداء للتغلب على حركة طالبان التي تحكم البلاد".
لكنها كتبت أمس الخميس أخرى قالت فيها: "في بعض الأحيان تنحرف نوايانا لأننا لم نستمع بما يكفي أو لا نفهم حقًا تجربة الآخرين".
وأضافت الدبلوماسية الأمريكية: "تندرج جهودي للاحتفال بالأمريكيين الأفارقة الشجعان الشهر الجاري ضمن هذه الفئة.. وأعتذر لأي شخص وكل من قد أسأت إليه أو آذيته".
وتعرضت المسؤولة للسخرية الأربعاء بسبب محاولتها الاحتفال بشهر "التاريخ الأسود" من خلال تغريدة على حسابها الرسمي قالت فيها: "هل الأفغان على دراية بـ #BlackGirlMagic والحركة التي ألهمتها.. هل الفتيات الأفغانيات بحاجة إلى حركة مماثلة.؟ ماذا عن المرأة الأفغانية... قولي علميني وأنا على استعداد للتعلم".
ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية التي أوردت الخبر الجمعة، انتشر هاشتاغ "Black Girl Magic" في عام 2016 ويستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بالنساء السود وغرس الفخر بالثقافة والتراث الأسود.
واستمرت التغريدة التي تم حذفها منذ ذلك الحين للإشارة إلى فنانين بارزين أمريكيين من أصل أفريقي بما فيهم بيونسيه وليزو والممثلة ريجينا كينج.
وقال النائب الأمريكي مايك والتز عن تغريدة ديكر: "أنا عاجز عن الكلام" فيما غردت الصحفية إميلي ميللر ردا على اعتذار ديكر: "صورة أكبر، استبدلي تغريداتك المحذوفة للفتيات الأفغانيات بتأكيد معارضة الولايات المتحدة لطالبان وعدم السماح لهن بالذهاب إلى المدرسة والعمل".
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الأربعاء أن تغريدات ديكر "لم تكن تغريدات تم مسحها من وزارة الخارجية".
وأضاف برايس: "سأقول أن هناك مشاعر في سلسلة تغريداتها يمكن للمرء أن يلاحظها.. أعتقد أن الرسائل في هذا السياق غير مناسبة وغير فعالة إلى حد ما".
ولفتت "نيويورك بوست" إلى أن ديكر، وهي دبلوماسية محترفة، تم تعيينها القائم بالأعمال في البعثة الأمريكية إلى أفغانستان بقطر في آب/ أغسطس العام الماضي.