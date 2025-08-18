تضم أوروبا.. ماكرون يدعو إلى "قمة رباعية" لحسم حرب أوكرانيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إلى عقد اجتماع رباعي يضم الأوروبيين، بعدما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد قمة ثلاثية يجمع فيها رئيسي أوكرانيا وروسيا.

وقال ماكرون في اجتماع في البيت الأبيض جمع زعماء أوروبيين وترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "أعتقد أننا سنحتاج إلى اجتماع رباعي كمتابعة، لأنه عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية، فإننا نتحدث عن أمن القارة الأوروبية برمتها".

كما دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس بدوره إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل القمة الثلاثية الأوكرانية-الروسية-الأمريكية المحتملة، وهو ما يتناقض مع دعوة الرئيس ترامب للعمل مباشرة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال ميرتس في اجتماع البيت الأبيض: "لا أستطيع أن أتخيل أن الاجتماع المقبل سيعقد من دون وقف إطلاق النار، لذلك دعونا نعمل على ذلك ونحاول الضغط على روسيا".