منظمات الإغاثة تشكو صعوبات في إيصال المساعدات إلى النيجر

تواجه منظمات الإغاثة الإنسانية غير الحكومية صعوبات في إيصال المساعدات الإنسانية إلى النيجر، بسبب العقوبات التي تفرضها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وإغلاق حدود النيجر مع جوارها.

وبعد أكثر من أربعة أشهر من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز الماضي، لا تزال النيجر خاضعة لعقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مع إغلاق الحدود مع بنين ونيجيريا.

من بين عواقب تلك العقوبات، الصعوبات التي تواجهها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في توصيل المساعدات الإنسانية التي يحتاجها ما يزيد عن 4 ملايين نيجري، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية إنّه "قبل أسبوعين، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن وصول ست شاحنات، وهي الأولى منذ 26 يوليو/تموز، لكنها بعيدة كل البعد عن تلبية كافة الاحتياجات".