منظمات الإغاثة تشكو صعوبات في إيصال المساعدات إلى النيجر
تواجه منظمات الإغاثة الإنسانية غير الحكومية صعوبات في إيصال المساعدات الإنسانية إلى النيجر، بسبب العقوبات التي تفرضها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وإغلاق حدود النيجر مع جوارها.
وبعد أكثر من أربعة أشهر من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز الماضي، لا تزال النيجر خاضعة لعقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مع إغلاق الحدود مع بنين ونيجيريا.
من بين عواقب تلك العقوبات، الصعوبات التي تواجهها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في توصيل المساعدات الإنسانية التي يحتاجها ما يزيد عن 4 ملايين نيجري، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.
وقالت إذاعة فرنسا الدولية إنّه "قبل أسبوعين، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن وصول ست شاحنات، وهي الأولى منذ 26 يوليو/تموز، لكنها بعيدة كل البعد عن تلبية كافة الاحتياجات".
لكنّ وصول هذه الشاحنات الست يُعدّ خبرًا جيدًا لبرنامج الأغذية العالمي، ومن المفترض أن تتيح هذه المنتجات الغذائية رعاية أكثر من 47 ألف طفل لمدة شهرين. وتحذر المنظمة من أن ذلك يمثل أيضًا "قطرة في محيط".
وبحسب الإذاعة الفرنسية، لا يزال ما يعادل 200 شاحنة أخرى عالقة في الخارج، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي. وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، اختفت منتجات مماثلة من أكثر من 1200 مركز صحي.
وللوصول إلى النيجر، غادرت الشاحنات توغو، ثم مرت عبر بوركينا فاسو تحت حراسة مشددة، بعد اتفاق بين السلطات النيجرية وبوركينا فاسو، وهو بديل لطريق بنين، الذي تم إغلاق الحدود معه، لكن المنظمات الإنسانية لا تعتبر هذا الحلّ قابلاً للتطبيق بسبب ارتفاع تكاليفه، والقيود الأمنية، وبالتالي عدم سرعته مقارنة بالاحتياجات الإنسانية للنيجر.
وتقول بعض المنظمات، التي كانت قد تلقت إمداداتها السنوية قبل الانقلاب، إن مخزونها بدأ يتضاءل، وتشكو الأسواق في النيجر نقصًا حادًا في بعض المواد الأساسية، فيما تطالب المنظمات غير الحكومية بإعادة فتح طريق بنين.