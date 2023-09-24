بلينكن يبلغ أرمينيا "قلقه العميق" حيال سكان "قره باغ"

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، عن "القلق العميق" للولايات المتحدة حيال السكان الأرمينيين في إقليم ناغورني قره باغ وسعيها لتأمين الحماية لهم مع تعزيز أذربيجان سيطرتها على الإقليم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن أعرب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان "عن قلق الولايات المتحدة العميق حيال السكان الأرمينيين في ناغورني قره باغ".

في غضون ذلك، أعلنت القوة الروسية لحفظ السلام المنتشرة في إقليم ناغورني قره باغ، السبت، أن جنديًا أذربيجانيًا أصيب في انتهاك لوقف إطلاق النار الجاري مع الانفصاليين الأرمن في الإقليم.