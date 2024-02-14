أوكرانيا: خط الإمداد الرئيس قرب "أفديفكا" على وشك السقوط
قال المتحدث باسم المجموعة العملياتية الإستراتيجية الأوكرانية "تافريا" دميتري ليخوفوي، إن القوات المسلحة الأوكرانية على شفا خسارة خط الإمداد الرئيس بالقرب من مدينة أفديفكا.
وقال لقناة رادا التلفزيونية "الوضع هناك متوتر وديناميكي، في حالة قطع الشريان اللوجستي الرئيس، ستوفر قيادتنا طرق إمداد بديلة".
وأضاف ليخوفوي أن "معارك الشوارع مستمرة في أفديفكا منذ عدة أيام، وأن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول التمسك بالسيطرة على المدينة".
واعترف القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، اليوم الأربعاء، بالوضع "الصعب للغاية" بالقرب من أفديفكا.
وفي نهاية شهر يناير الماضي، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتجاه أفديفكا بأنه أحد أهم الاتجاهات.
وقال الرئيس إن مجموعة من المحاربين اخترقت دفاعات العدو ووصلت إلى مشارف المدينة، واستولت على ما يقرب من عشرين منزلًا ونجحت في السيطرة عليها.
واستسلمت مجموعة من الجنود الأوكرانيين على خط المواجهة بالقرب من رابوتينو في منطقة زابوروجي، حسبما صرح رئيس حركة "نحن مع روسيا" في زابوروجي فلاديمير روغوف.
وقال روغوف "بحسب المعلومات العملياتية التي تلقيناها، أسر مقاتلونا مجموعة من الجنود الأوكرانيين بالقرب من رابوتينو، واستسلموا دون إطلاق رصاصة واحدة".
وأشار روغوف إلى أن القيادة الأوكرانية أرسلت جنودا إلى المواقع التي كان قد تم الاستيلاء عليها بالفعل في ذلك الوقت، وكانت تحت سيطرة الجيش الروسي.
وشدد روغوف على أنه "تم السماح لجنود العدو بالاقتراب من المواقع، وبعد ذلك استسلموا طوعا".
وتدور منذ العام الماضي معارك ضارية بالقرب من قرية رابوتينو الصغيرة في منطقة زابوروجي، حيث حشدت أوكرانيا ألوية ذات تدريب غربي إلى المعركة من الاحتياطي الإستراتيجي.
كما أوضح جندي من القوات الخاصة التابعة للجيش يحمل علامة النداء "هايلاندر"، أن الجيش الأوكراني يقاتل بضراوة في هذه المنطقة من أجل فتح الطريق إلى توكماك.
من جانب آخر، تم إعلان حالة تأهب تحسبًا لغارات جوية روسية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.