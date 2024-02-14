قال المتحدث باسم المجموعة العملياتية الإستراتيجية الأوكرانية "تافريا" دميتري ليخوفوي، إن القوات المسلحة الأوكرانية على شفا خسارة خط الإمداد الرئيس بالقرب من مدينة أفديفكا.

وقال لقناة رادا التلفزيونية "الوضع هناك متوتر وديناميكي، في حالة قطع الشريان اللوجستي الرئيس، ستوفر قيادتنا طرق إمداد بديلة".

وأضاف ليخوفوي أن "معارك الشوارع مستمرة في أفديفكا منذ عدة أيام، وأن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول التمسك بالسيطرة على المدينة".

واعترف القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، اليوم الأربعاء، بالوضع "الصعب للغاية" بالقرب من أفديفكا.

وفي نهاية شهر يناير الماضي، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتجاه أفديفكا بأنه أحد أهم الاتجاهات.

وقال الرئيس إن مجموعة من المحاربين اخترقت دفاعات العدو ووصلت إلى مشارف المدينة، واستولت على ما يقرب من عشرين منزلًا ونجحت في السيطرة عليها.

واستسلمت مجموعة من الجنود الأوكرانيين على خط المواجهة بالقرب من رابوتينو في منطقة زابوروجي، حسبما صرح رئيس حركة "نحن مع روسيا" في زابوروجي فلاديمير روغوف.