الرئيس الإسرائيلي يصادق على إلغاء "حجة المعقولية"

صادق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ، اليوم الأربعاء، على قانون إلغاء حجة "المعقولية " لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، ليدخل حيز التنفيذ منذ اليوم.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، الاثنين الماضي، بالإجماع على إلغاء حجة المعقولية المعمول بها منذ تأسيس المحكمة العليا‎ الإسرائيلية عام 1948، ضمن خطة التعديلات القضائية.

من جهتها، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، النظر بالالتماسات المقدمة لها من أجل تجميد قانون إلغاء حجة "المعقولية".