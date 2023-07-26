الرئيس الإسرائيلي يصادق على إلغاء "حجة المعقولية"
صادق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ، اليوم الأربعاء، على قانون إلغاء حجة "المعقولية " لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، ليدخل حيز التنفيذ منذ اليوم.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، الاثنين الماضي، بالإجماع على إلغاء حجة المعقولية المعمول بها منذ تأسيس المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1948، ضمن خطة التعديلات القضائية.
من جهتها، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، النظر بالالتماسات المقدمة لها من أجل تجميد قانون إلغاء حجة "المعقولية".
وحددت المحكمة موعدا لجلسة مداولة في أيلول/سبتمبر المقبل؛ لمناقشة الاستئنافات المقدمة ضد القانون، على أن تقدم الحكومة ردها على هذه الاستئنافات قبل موعد الجلسة ب10 أيام.
كما قررت المحكمة عدم تجميد القانون، الذي أصبح نافذا، ولا يحق للمحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء أو مراجعة أي قرار حكومي أو قرار وزاري من الآن وحتى موعد جلسة مناقشة الاستئنافات.
وكانت المعارضة الإسرائيلية وعدة جهات قانونية أعلنت سابقا أنها ستتقدم إلى المحكمة العليا بالتماسات؛ من أجل النظر بتجميد قانون إلغاء حجة" المعقولية" لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، والحد من صلاحيات المحكمة.