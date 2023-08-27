رسميا.. النتائج الجينية تؤكد مقتل زعيم "فاغنر"

أعلنت لجنة تحقيق روسية، اليوم الأحد، أن نتائج التحقيق أكدت هويات قتلى تحطم الطائرة مع قائد مجموعة فاغنر وهوياتهم تتوافق مع الأسماء التي ضمتها قائمة الرحلة، وفقًا لرويترز.

أكدت الفحوص الجينية وفاة زعيم مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين، وفق ما أعلنت الأحد لجنة التحقيق الروسية المولجة النظر في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها الأربعاء.

وأوضحت اللجنة في بيان نشرته وكالة "فرانس برس"، أن "الفحوص الجينية الجزيئية" أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تمّ انتشال جثثهم من موقع الحطام "تتطابق مع قائمة" الركاب وأفراد الطاقم، والتي كانت تضم اسم بريغوجين.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن عشرة أشخاص قتلوا في سقوط طائرة خاصة بمنطقة تفير شمالي العاصمة موسكو، والتي كان على متنها قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين.