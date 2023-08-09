العثور على مواد مسرطنة داخل قاعدة عسكرية أمريكية

قالت القوات الجوية في الجيش الأمريكي، إنها عثرت على مواد كيماوية بمستويات غير آمنة في قاعدة جوية بولاية مونتانا، فيما يُحتمل أن تكون هذه العناصر مؤذية للصحة ومسببة للسرطان.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن هذه المواد الكيماوية التي تثير مخاوف صحية جرى العثور عليها داخل قاعدة لمراقبة إطلاق الصواريخ.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق، فتح تحقيق بشأن إصابات بسرطان الدم بين عسكريين سبق لهم أن خدموا داخل المنشأة.

وفي يونيو الماضي، أجرى فريق علمي سلسلة اختبارات داخل قاعدة "مالمستورم" الجوية، فتبين وجود مستوى مرتفع من مادة تعرف بـ"ثنائي الفينيل متعدد الكلور".

ونبهت النتيجة إلى أن مستوى هذه المادة أكبر بكثير من العتبة الفيدرالية الموصى بعدم تجاوزها، حرصا على الصحة.

وأورد بيان صادر يوم الاثنين، عن قيادة القصف الشامل في سلاح الجو الأمريكي، أن هذه المستويات كانت فوق العتبة داخل منشأتين اثنتين في القاعدة العسكرية الموجودة بولاية مونتانا.

وبحسب معايير وكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن المواد الكيماوية التي جرى العثور عليها في مونتانا تدخل ضمن المواد المُصنعة التي تنذر بمتاعب صحية خطيرة، من بينها السرطان.

المصدر: بيزنس إنسايدر