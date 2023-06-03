تركيا ترسل قوات إلى كوسوفو وسط اضطرابات في الشمال

قالت وزارة الدفاع التركية، إن أنقرة تعتزم إرسال قوات خاصة إلى كوسوفو، يومي الأحد والإثنين، استجابة لطلب حلف شمال الأطلسي "الناتو" للمشاركة في قوة حفظ السلام التابعة له في أعقاب الاضطرابات في شمال البلاد.

ودعت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إلى ضبط النفس، والحوار البناء، لحل أزمة قالت إنها قد تضر بالأمن والاستقرار الإقليميين.

وقالت الوزارة: "من المقرر نشر وحدتنا (كتيبة القوات الخاصة) في كوسوفو في الرابع والخامس من يونيو".