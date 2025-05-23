"تقدم دون نتائج".. انتهاء جولة المفاوضات النووية وعُمان ستحدد "السادسة"

انتهت الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي عقدت في العاصمة الإيطالية، مساء الجمعة، بعد ثلاث ساعات من النقاشات، بحسب التلفزيون الإيراني.

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يأتي هذا التطور في وقت أكد فيه وزير الخارجية العماني أن المحادثات شهدت "قدراً من التقدم"، لكنها لم تُفضِ إلى نتائج نهائية بعد.

وأشار إلى أمل بلاده في استكمال النقاط العالقة خلال الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق "دائم ومحترم".

وتأتي هذه الجولة ضمن المساعي الإقليمية والدولية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران بشأن برنامج إيران النووي، وسط تزايد المخاوف من تصعيد محتمل إذا فشلت المساعي الدبلوماسية الجارية.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستتواصل، رغم عدم تحديد موعد دقيق للجولة المقبلة حتى الآن.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن "وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي هو من سيحدد توقيت الجولة القادمة (السادسة) من الحوار".

وأكدت "تسنيم" أن كلًّا من إيران والولايات المتحدة أبلغا الطرف العماني استعدادهما لمواصلة المفاوضات، التي تتركز على الملفات النووية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مشاورات مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في العاصمة الإيطالية، على هامش الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن اللقاء بين الوزيرين تناول "مراجعة آخر مستجدات مسار المفاوضات التي جرت اليوم، وبحث سبل مواصلة العملية التفاوضية خلال المرحلة المقبلة".

وأعرب عراقجي، وفق البيان، عن شكره لوزير الخارجية العماني على "جهوده البنّاءة ودوره في دفع المفاوضات قُدماً".

وأكد عراقجي أن جولة المفاوضات الخامسة بين إيران والولايات المتحدة كانت من أكثر الجولات احترافية، مشدداً على أن العملية التفاوضية لا تزال معقدة وتتطلب عقد جلسات إضافية.