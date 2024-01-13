عقب زيارة سوناك لأوكرانيا.. روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لبريطانيا

وجهت روسيا تحذيرا شديد اللهجة لبريطانيا، أنذرتها فيه من عواقب نشر وحدات من قواتها على الأراضي الأوكرانية، عقب توقيع رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، اتفاق ضمانات أمنية مع الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، هو الأول من نوعه منذ اندلاع النزاع بين كييف وموسكو العام 2022.

وكتب الرئيس السابق، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليا، ديمتري ميدفيديف في قناته على تلغرام تعليقا على زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى كييف وتوقيعه اتفاقا أمنيا وصفه زيلينسكي بالاتفاق"التاريخي" أن "نشر وحدة عسكرية من قبل بريطانيا في أوكرانيا سيعني إعلان الحرب على روسيا".

وأضاف: "آمل أن يفهم أعداؤنا الأبديون، البريطانيون المتعجرفون، أن نشر وحدتهم العسكرية الرسمية في أوكرانيا سيعني إعلان الحرب على بلدنا".