كواليس انقلاب النيجر.. فرنسا تفقد آخر حلفائها في أفريقيا

تطرقت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الخميس، لكواليس الانقلاب العسكري على رئيس النيجر محمد بازوم.

وقالت "لوموند"، إن المشهد بات مألوفًا كثيرًا للمتابعين في غرب أفريقيا، حيث يتم قطع البرامج في التلفزيون الرسمي فجأةً وتظهر قوات بزيّها العسكري على الشاشة الصغيرة لإعلان الإطاحة بالرئيس.

وتتابع الصحيفة "وبعد مالي التي اهتزت بفعل الانقلابين في عامي 2020 و2021، وانقلاب بوركينا فاسو الأخير (عام 2022)، جاء دور الجارة النيجر لإعلان متمردين استيلاءهم على السلطة".

كان هذا السيناريو مخيفًا جدًّا لحلفاء الرئيس المعزول محمد بازوم، وقد كانت فرنسا في مقدمة هؤلاء الحلفاء، إذ أنها لطالما كافحت المجموعات الجهادية في البلاد، لكن هذا الانقلاب يمكن أن يؤدي إلى تغيير الميزان في منطقة الساحل وعلاقتها مع الغرب.