روسيا تعلن تدمير قارب استطلاع أوكراني في البحر الأسود

كشفت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء أن طائرة حربية روسية من طراز "سوخوي" دمرت قارب استطلاع أوكرانياً في البحر الأسود.

وقالت الوزارة على تطبيق تلغرام: "الليلة، دمر طاقم طائرة إس يو-30 سم تابعة لأسطول البحر الأسود زورق استطلاع تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود".

وكان الجيش الروسي قد أعلن إسقاط 4 طائرات مسيّرة أوكرانية بالقرب من موسكو وفوق منطقة "بريانسك" المتاخمة لأوكرانيا، وأكدت وزارة الدفاع الروسية عدم وقوع إصابات في أحدث هجوم.

وأسقط الجيش الروسي إحدى الطائرات المسيرة فوق مدينة كراسنوجورسك الواقعة خارج العاصمة والتي تستضيف حكومة منطقة موسكو.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من الموقع نشرها المنفذ الإعلامي الروسي (بازا) نوافذ محطمة في مبنى سكني شاهق وحطاما على رصيف وسيارة ثُقبت الفتحة الزجاجية بسقفها.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن المجال الجوي فوق العاصمة الروسية أغلق لفترة وجيزة وعلقت ثلاثة مطارات كبرى في موسكو رحلاتها.

ولا تعلن كييف بشكل مباشر المسؤولية عن هجمات الطائرات المسيرة على الأراضي الروسية التي زادت في الآونة الأخيرة.

وقال أندري يوسوف المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية الأوكرانية أمس الاثنين لوكالة آر.بي.سي-أوكرانيا للأنباء، عندما سُئل عن هجوم سابق بطائرة مسيرة، "مديرية المخابرات الرئيسية تعمل".