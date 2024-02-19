"إذاعة فرنسا": حالة طوارئ في القارة الأفريقية
أثارت الانقلابات العسكرية والتوترات الأمنية في قارة أفريقيا، حالة من القلق حول مستقبل القارة، وفقا لتقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية.
ووصف التقرير الوضع في القارة بأنه "خطير ومقلق"، مشيرا أن "حالة طوارئ سياسية وأمنية" على أكثر من جبهة.
وسلّط التقرير الضوء على الوضع في القارة استنادا إلى ما تم تداوله في القمة السابعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التي اختُتمت يوم الأحد 18 فبراير / شباط في أديس أبابا، وسط انطباعات بأنّ الوضع "مقلق للغاية" في القارة.
وأشار التقرير إلى أنّ الخطابات التي تم تقديمها خلال مؤتمر القمة نبّهت إلى عمق الأزمات التي تعيشها القارة، مستحضرا الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، الذي حذّر من حالة الطوارئ السياسية والأمنية التي تقوّض القارة، وتُضعف مؤسساتها بشكل خطير.
ويقول السفير بانكولي أديوي، الذي يتولى منصب مفوض الشؤون السياسية في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إنه ينقل قلق رؤساء الدول والحكومات بشأن زعزعة الاستقرار المتكررة بشكل متزايد في القارة، لا سيما الانقلابات العسكرية.
وأشار إلى الدول الست المتهمة بانحرافها عن المسار الديمقراطي، وهي دول الساحل الثلاث (مالي والنيجر وبوركينافاسو) وغينيا والغابون والسودان.
وأضاف أديوي: "إذا أخذنا الصوت العسكري بدلاً من الصوت السياسي، فإن تعليق العضوية هو العقوبة الأولى لهذه التغييرات غير الدستورية، ولهذا السبب، قام مجلس السلام والأمن بتطبيق هذه العقوبة ست مرات بحقّ السودان، والغابون، والنيجر، ومالي، وغينيا، وبوركينا فاسو؛ لأن هذه الدّول انتهكت القيم والمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالديمقراطية داخل الاتحاد"، وفق تعبيره.
لكنه أوضح أيضًا أن الاتحاد الأفريقي يدعم العملية الانتقالية حتى تتم استعادة النظام الدستوري.
ونقلت الإذاعة الفرنسية عنه قوله إن "الاتحاد الأفريقي لا يفعل شيئا خارج نطاق دوره، ولهذا السبب، فإننا نعمل مع العديد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإطلاق ما نسميه المرفق الأفريقي لدعم التحول الشامل في أفريقيا".
ويشجع هذا البرنامج على المشاركة في تحديد عدد الدول الأعضاء المعلقة التي يمكنها إجراء عملية انتقال سياسي مماثلة وفعّالة وشاملة، ولذلك نعمل معها على برنامجها الانتقالي السياسي حتى تتمكّن من العودة إلى الاتحاد الأفريقي، شرط احترامها النظام الدستوري وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وشفافة".
وأشار السفير أديوي إلى أن الاتحاد الأفريقي عمل مراقبا في 13 عملية انتخابية، العام الماضي، وأنه سيفعل ذلك في الانتخابات الـ 15 المقبلة هذا العام، وهذا دليل، حسب قوله، على أن القارة تسعى إلى مواصلة مسيرتها نحو تعزيز الممارسات الديمقراطية.
وأعرب عن الحاجة إلى تفعيل القوة الاحتياطية الأفريقية، كما أشاد بأعمال الوساطة التي يقوم بها الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، الذي يعتبر "بطل الوساطة" في قضية الصراعات التي لا تزال مشتعلة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتضع كينشاسا وكيغالي في حالة صدام، وفق تعبيره.
وأكّد أديوي ضرورة استعادة الأمن والسلام في جميع أنحاء الإقليم، لا سيما في مناطق البحيرات الكبرى والسودان، وفي القرن الأفريقي عبر ليبيا، وفي منطقة الساحل، وفق ما نقله تقرير الإذاعة الفرنسية.