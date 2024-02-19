"إذاعة فرنسا": حالة طوارئ في القارة الأفريقية

أثارت الانقلابات العسكرية والتوترات الأمنية في قارة أفريقيا، حالة من القلق حول مستقبل القارة، وفقا لتقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية.

ووصف التقرير الوضع في القارة بأنه "خطير ومقلق"، مشيرا أن "حالة طوارئ سياسية وأمنية" على أكثر من جبهة.

وسلّط التقرير الضوء على الوضع في القارة استنادا إلى ما تم تداوله في القمة السابعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التي اختُتمت يوم الأحد 18 فبراير / شباط في أديس أبابا، وسط انطباعات بأنّ الوضع "مقلق للغاية" في القارة.