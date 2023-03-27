السفارات الإسرائيلية تنضم إلى الإضراب احتجاجًا على التعديلات القضائية

أظهرت رسالة لنقابة العاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم تلقت تعليمات بالانضمام إلى إضراب اليوم الإثنين، ضد خطة التعديلات القضائية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت الرسالة التي أشارت إلى إضراب عام في إسرائيل أعلنه اتحاد العمال (الهستدروت)، إن أنشطة وزارة الخارجية في إسرائيل وخارجها ستقتصر على خدمات الطوارئ، وفق رويترز.