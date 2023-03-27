السفارات الإسرائيلية تنضم إلى الإضراب احتجاجًا على التعديلات القضائية
أظهرت رسالة لنقابة العاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم تلقت تعليمات بالانضمام إلى إضراب اليوم الإثنين، ضد خطة التعديلات القضائية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت الرسالة التي أشارت إلى إضراب عام في إسرائيل أعلنه اتحاد العمال (الهستدروت)، إن أنشطة وزارة الخارجية في إسرائيل وخارجها ستقتصر على خدمات الطوارئ، وفق رويترز.
وكان رئيس نقابات العمال الإسرائيلية "الهستدروت"، أرنون بار دافيد، أعلن صباح اليوم الإثنين، عن إضراب عام تاريخي في الاقتصاد احتجاجا على خطة "إصلاح القضاء"، وذلك في مؤتمر صحفي خاص عقده إلى جانب كبار المسؤولين من الاقتصاد، داعيا إلى "وقف الجنون".
وسيشمل الإضراب المستشفيات العامة والعيادات المجتمعية والجامعات والمجالس المحلية، كما تم إغلاق إقلاع رحلات الطيران من إسرائيل، فيما ستستمر عمليات الهبوط في إسرائيل كالمعتاد، واستبعاد المواصلات العامة من الإضراب.