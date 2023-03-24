نتنياهو يدعو المنظومة الأمنية لموقف حازم ضد "العصيان العسكري"

وقال نتنياهو: "الاستسلام لقرار رفض الخدمة بالجيش خطير على إسرائيل، وأطلب من المؤسسة الأمنية موقفًا قويًا ضد ذلك"، متابعًا: "لا يمكن للدولة أن تعيش دون جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف: "تجاوز الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن أمن البلاد كل الخطوط فجأة بمثل هذه السخرية"، مطالبًا القيادات العسكرية السابقة في الجيش الإسرائيلي بالإعلان عن رفض عصيان الخدمة في الجيش.

وأشار نتنياهو، إلى أنه "يحاول إيجاد حل لخطة الإصلاح القضائي، يلبي مخاوف جميع الأطراف الإسرائيلية"، مؤكدًا أن قضية إعلان الطيارين وضباط الاحتياط تعليق مشاركتهم في أنشطة الجيش الإسرائيلي "تزعجه كثيرًا".