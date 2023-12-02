"الثوري الإيراني" يعلن مقتل اثنين من عناصره في سوريا

وذكرت وسائل إعلام إيرانية تابعة للحرس الثوري أن اثنين من أفراده قُتلا في القصف الإسرائيلي، وأن ذلك جرى خلال "قيامهما بمهمة استشارية في جبهة المقاومة الإسلامية السورية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان الجيش السوري أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الجيش الإسرائيلي نفذ "عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وقال مصدر عسكري في بيان نقلته وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".