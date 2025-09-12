ضغط أمريكي على مجموعة السبع لفرض رسوم على الهند والصين

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الخميس، نقلاً عن 4 مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة ستضغط على دول مجموعة السبع لفرض رسوم جمركية أعلى على الصين والهند؛ بسبب مشترياتهما من النفط الروسي، في محاولة لإجبار موسكو على إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا.

وكشفت الصحيفة عن نية الولايات المتحدة مناقشة هذه الخطط خلال مكالمة فيديو بين وزراء مالية مجموعة السبع اليوم الجمعة، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جهوده للتوسط في اتفاق سلام في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن ترامب كان قد دعا الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إلى فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين والهند، لكنه يسعى الآن لتوسيع نطاق هذه الضغوط لتشمل حلفاء مجموعة السبع.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن "المشتريات الصينية والهندية من النفط الروسي تمول آلة الحرب التي يستخدمها بوتين وتطيل أمد القتل غير المبرر للشعب الأوكراني".

وأضاف المتحدث: "أوضحنا لحلفائنا في الاتحاد الأوروبي أنه إذا كانوا جادين في إنهاء الحرب في ساحتهم الخلفية، فينبغي عليهم الانضمام إلينا وفرض تعريفات جمركية ذات معنى، والتي سيتم إلغاؤها بمجرد انتهاء الحرب".

ولم يكشف المتحدث عن حجم الرسوم المخطط لها، لكن مصادر مطلعة أفادت بأن الولايات المتحدة اقترحت مستويات تتراوح بين 50 و100%، بعد أن رفعت الشهر الماضي، الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50% بسبب مشترياتها من النفط الروسي، وزادت في أبريل/نيسان، الرسوم على الواردات الصينية قبل أن تخفّضها في مايو/أيار، عقب ردود فعل قوية في الأسواق.

وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة في فرض رسوم مرتفعة كهذه على شريكين تجاريين رئيسيين، نظرًا للتأثير الاقتصادي المحتمل ورد الفعل الانتقامي من بكين، كما يسعى الاتحاد لإبرام اتفاقية تجارية مع الهند خلال أسابيع لتعزيز علاقاته مع هذه القوة الآسيوية الصاعدة.