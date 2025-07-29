20 قتيلا بضربات روسية عنيفة على أوكرانيا (صور)

قتل عشرون شخصا على الأقل وأصيب حوالي أربعين بجروح جراء ضربات روسية عنيفة استهدفت فجر اليوم الثلاثاء، منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

ووقعت ثماني عمليات قصف تسببت بمقتل 16 شخصا في منطقة زابوريجيا، فيما أدت ثلاث هجمات أخرى إلى سقوط أربعة قتلى في دنيبروبتروفسك، بحسب السلطات.

من جانبه، قال الجيش الأوكراني في زابوريجيا وحاكم المنطقة إن الضربات التي شنتها روسيا خلال الليل على منشأة إصلاحية في المنطقة أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 35 على الأقل.

وكتب الحاكم إيفان فيدوروف على تيليغرام أن مباني المنشأة دمرت، كما تضررت المنازل القريبة.

في المقابل، قال القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا يوري سليوسار اليوم الثلاثاء، إن هجمات متعددة بطائرات أوكرانية مسيرة في المنطقة أسفرت عن مقتل شخص واندلاع حريق في محطة للسكك الحديدية.

وقال سليوسار عبر تيليغرام إن سيارة في بلدة سالسك تضررت نتيجة للهجوم؛ ما أسفر عن مقتل السائق.

وأضاف أن حريقا اندلع أيضا في محطة القطار بسالسك، وأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات هناك.