ماسك: إذا اعتقل ترامب سيحقق نصرا ساحقا بالانتخابات الرئاسية

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، إنه إذا وجهت لائحة اتهام تنتهي باعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فإن ذلك سيكون بمثابة دعم لحملته الانتخابية للفوز باكتساح.

جاء ذلك في تعليق لماسك على خبر تمت مشاركته على تويتر، يقول إن ترامب قد تروه مكبل اليدين الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع توجيه لائحة اتهام ضده بسبب مزاعم بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016.

وقال ماسك: "إن حدث ذلك فإن ترامب سيعاد انتخابه رئيسا و سينتصر نصرا ساحقا".