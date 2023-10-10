ألمانيا: وقف المساعدات للفلسطينيين سيكون "خطأ تمامًا"

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، إن وقف المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية في ضوء التصعيد الأخير للعنف سيكون "خطأ تمامًا".

وأضافت قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحل خلافات بشأن استمرار مدفوعات المساعدات للفلسطينيين: "سيكون من الخطأ تمامًا، الآن، وقف المساعدات الإنسانية الحيوية للسكان المدنيين".

وأضافت: "الملايين، بمن فيهم كثير من الأطفال، في الأراضي الفلسطينية يعتمدون علينا في الطعام والماء والدواء".