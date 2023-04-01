فاغنر تعد سكان موسكو بـ "جائزة كبيرة"

أعلنت شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم السبت، عن "جائزة كبيرة" سيفوز بها أحد المقيمين في العاصمة موسكو.

ودعت الشركة في بيان مشاركة الجميع في المسابقة التي تنظمها "ابتداءً من الأول من نيسان/ أبريل".

وأوضحت الشركة العسكرية أن على المشارك "التقاط صورة خلفيتها إحدى اللوحات الإعلانية لشركة فاغنر، المنتشرة في شوارع موسكو، ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به".