صحيفة: تطبيقات تسرق المعلومات مقابل المال تغزو كولومبيا

وقالت: "بمجرد أن رأيت الإعلان على يوتيوب، قررت تحميل التطبيق وطلبت 400 ألف دولار، والتي تلقيتها في 10 دقائق، في ضوء ذلك، كنت قد برمجت نفسي على الدفع بسرعة مع مراعاة الفائدة، والتي ستكون حوالي 20%".

لكن المفاجأة جاءت عندما مرت خمسة أيام فقط وبدأت بتلقي مكالمات غامضة لتحصيل الأموال المطلوبة، ولكن بفائدة 90 ألف دولار إضافية في ذلك المدى القصير، أي ما يعادل زيادة بنسبة 22.5% مع ميل إلى الارتفاع مع مرور الأيام.

وقالت المرأة المتضررة: "بدأوا الاتصال بي وطلبوا مني المزيد والمزيد من الأموال مقابل ما أقرضوني، لدرجة أنني في غضون أسبوع، كنت أدين لهم بالفعل بمليون دولار فائدة 250%".

وتحولت حياة هذه المرأة إلى محنة منذ مايو/أيار الماضي، حيث تم تهديدها خلال المكالمات بقتلها إذا لم تمتثل للمطالب، وهو الوضع الذي جعلها تشعر بعدم الارتياح في عملها"، مضيفة: "اتصلوا بي من الساعة الثالثة صباحًا وحتى الساعة التاسعة ليلًا لتهديدي بأنهم سيقتلونني إذا لم أعطهم ما طلبوه".

وتراوحت أساليب الضغط التي يستخدمها هؤلاء المجرمون بين إرسال معلومات حول جهات الاتصال التي سرقوها من هواتفهم المحمولة، والتخويف من أنهم سيؤذونهم، إلى إرسال صور على شكل ملصق يشيرون فيه إلى أنها محتالة.

ووصل اليأس والألم الذي أصاب هذه المرأة إلى الحد الذي جعلها، بعد أسبوعين من الكوابيس حول تحصيل هذا الدين، تتوجه إلى الجهات المختصة ورفع دعوى قضائية.