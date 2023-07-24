صحيفة: تطبيقات تسرق المعلومات مقابل المال تغزو كولومبيا
حذرت صحيفة "كولمبيانو" الكولومبية، من التعرض للاحتيال، من خلال بعض التطبيقات المكسيكية التي تعد بإقراض المال في دقائق، لكنها تشترط تثبيت التطبيق وتقديم بطاقة الهوية كوسيلة لسرقة المعلومات.
وقالت الصحيفة، "خلال هذه التطبيقات، يقرضون المال بالبيزو الكولومبي ويسرقون معلومات الاتصال للضغط على الضحايا، بل ويهددونهم بالموت"، حيث سُجلت بالفعل 117 شكوى بشأن العمليات لدى شرطة العاصمة، وسط توقعات بأن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير.
ومن بين المشتكين كانت تاجرة الملابس "ماريا"، عندما كانت في حالة يرثى لها من أجل المال، ورأت الحل لمشكلتها في إعلان تجاري على موقع يوتيوب، ولم تكن تعلم أن العلاج سيكون أسوأ من المرض.
وقالت: "بمجرد أن رأيت الإعلان على يوتيوب، قررت تحميل التطبيق وطلبت 400 ألف دولار، والتي تلقيتها في 10 دقائق، في ضوء ذلك، كنت قد برمجت نفسي على الدفع بسرعة مع مراعاة الفائدة، والتي ستكون حوالي 20%".
لكن المفاجأة جاءت عندما مرت خمسة أيام فقط وبدأت بتلقي مكالمات غامضة لتحصيل الأموال المطلوبة، ولكن بفائدة 90 ألف دولار إضافية في ذلك المدى القصير، أي ما يعادل زيادة بنسبة 22.5% مع ميل إلى الارتفاع مع مرور الأيام.
وقالت المرأة المتضررة: "بدأوا الاتصال بي وطلبوا مني المزيد والمزيد من الأموال مقابل ما أقرضوني، لدرجة أنني في غضون أسبوع، كنت أدين لهم بالفعل بمليون دولار فائدة 250%".
وتحولت حياة هذه المرأة إلى محنة منذ مايو/أيار الماضي، حيث تم تهديدها خلال المكالمات بقتلها إذا لم تمتثل للمطالب، وهو الوضع الذي جعلها تشعر بعدم الارتياح في عملها"، مضيفة: "اتصلوا بي من الساعة الثالثة صباحًا وحتى الساعة التاسعة ليلًا لتهديدي بأنهم سيقتلونني إذا لم أعطهم ما طلبوه".
وتراوحت أساليب الضغط التي يستخدمها هؤلاء المجرمون بين إرسال معلومات حول جهات الاتصال التي سرقوها من هواتفهم المحمولة، والتخويف من أنهم سيؤذونهم، إلى إرسال صور على شكل ملصق يشيرون فيه إلى أنها محتالة.
ووصل اليأس والألم الذي أصاب هذه المرأة إلى الحد الذي جعلها، بعد أسبوعين من الكوابيس حول تحصيل هذا الدين، تتوجه إلى الجهات المختصة ورفع دعوى قضائية.
ووفقًا لهذه الشكوى وأربعة آخرين على الأقل أصبحوا معروفين، يتفق الجميع على أن من يجرون المكالمات ويخيفون الضحايا هم من المكسيك والبيرو.
وكشفت التحقيقات التي أجريت بالاشتراك بين وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة العاصمة ومكتب المدعي العام، أن مئات الطلبات المخصصة لهذه القروض، وعلى الرغم من أنها تتم بالعملة الكولومبية، فإن الموارد الأولية تأتي من المكسيك.
ونفى مسؤول كبير في الشرطة تورط عصابات من كولومبيا وقال: "ليس لدينا ما يشير إلى وجود هياكل إجرامية كولومبية متورطة في هذه الطريقة، نعلم أنهم من المكسيك وبيرو، حيث سمحت لنا عمليات البحث التي أجريناها باكتشاف أن الأجانب يرتكبون هذه الجرائم في كولومبيا".
كما تسعى الشرطة ومكتب المدعي العام إلى منع هذه التطبيقات من خلال اللوائح القانونية الكولومبية.
المصدر: صحيفة "El Colombiano" الكولومبية