رحلة الموت.. 18 قتيلًا يوميًا في محاولات الوصول لإسبانيا

كشفت منظمة "كامينادو فروانتيراس" غير الحكومية الإسبانية، الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 6618 مهاجرًا لقوا حتفهم أو فقدوا في 2023 أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، أي بمعدل 18 شخصا في اليوم.

وهذا العدد هو الأعلى الذي تسجله المنظمة غير الحكومية منذ بدء إحصاءاتها، وقد زاد ثلاث مرات (+177%) مقارنة بعام 2022، حسب منسقتها إيلينا مالينو التي تحدثت للصحافة منددة بـ"نقص الموارد" المتاحة لفرق الإنقاذ في البحر.

وعلى سبيل المقارنة، أحصى تقرير للمنظمة نُشر العام الماضي، أن 11200 مهاجر قضوا أو فُقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا بين 2018 و2022، أي ستة أشخاص في اليوم بالمتوسط.

ويأتي ارتفاع مآسي الهجرة مع تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير نظامية إلى إسبانيا في 2023، ليصل إلى 56 ألفا و852 شخصًا، بسبب التدفق غير المسبوق إلى أرخبيل الكناري، وفقًا لأرقام الحكومة الإسبانية.

وأحصت "كامينادو فروانتيراس"، التي تعتمد على نداءات الاستغاثة من المهاجرين في البحر أو أسرهم لإعداد تقاريرها، وجود 363 امرأة و384 طفلًا بين الضحايا المسجلين العام الماضي.