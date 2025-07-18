بريطانيا تفرض عقوبات على "جواسيس" لروسيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة فرض عقوبات على 18 "جاسوسًا" وثلاث وحدات تابعة للاستخبارات العسكرية الروسية بناء على اتهامات بـ"شنّ حملة خبيثة على الإنترنت لسنوات عدّة".

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وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي في بيان "يشنّ جواسيس جي آر يو (جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية) حملة هدفها زعزعة الاستقرار في أوروبا وتقويض سيادة أوكرانيا وتهديد أمن المواطنين البريطانيين"، مشدّدًا على أن "دعم بريطانيا وحلفائها لأوكرانيا وأمن أوروبا ثابتان".