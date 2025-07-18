الجيش اللبناني: لن نسمح بأي مس بالسلم الأهلي وتجاوز المرحلة يتطلب الوحدة

logo
العالم

بريطانيا تفرض عقوبات على "جواسيس" لروسيا

بريطانيا تفرض عقوبات على "جواسيس" لروسيا
قوات من الشرطة البريطانيةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 12:44 م

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة فرض عقوبات على 18 "جاسوسًا" وثلاث وحدات تابعة للاستخبارات العسكرية الروسية بناء على اتهامات بـ"شنّ حملة خبيثة على الإنترنت لسنوات عدّة".

أخبار ذات علاقة

الكرملين: روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات الغربية

الكرملين: روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات الغربية

وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي في بيان "يشنّ جواسيس جي آر يو (جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية) حملة هدفها زعزعة الاستقرار في أوروبا وتقويض سيادة أوكرانيا وتهديد أمن المواطنين البريطانيين"، مشدّدًا على أن "دعم بريطانيا وحلفائها لأوكرانيا وأمن أوروبا ثابتان".

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC