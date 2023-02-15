تقرير أممي: متطرف يعيش في إيران يصبح زعيم تنظيم "القاعدة"

ولفت إلى أنه لم يكن هناك إعلان رسمي من الجماعة أو تأكيد آخر على أن العدل الذي كان جنديا في القوات الخاصة المصرية سيتولى مسؤولية قيادة التنظيم.

وقال التقرير الصادر عن "لجنة مراقبة العقوبات على داعش والقاعدة" التابعة لمجلس الأمن والذي نُشر يوم الاثنين، إن الحساسيات السياسية تجاه إيران وحركة طالبان في أفغانستان حالت دون أي اعتراف رسمي من القاعدة بدور العدل الجديد.

وأضاف التقرير أن :"الرأي السائد للدول الأعضاء أن العدل هو الآن الزعيم الفعلي للقاعدة ويمثل الاستمرارية لقيادة التنظيم في الوقت الحالي، لكن لا يمكن إعلان قيادته بسبب حساسية القاعدة لمخاوف طالبان الأفغانية بعدم الاعتراف بمقتل الظواهري في كابول وحقيقة وجود العدل في إيران."

وشعرت حركة طالبان بالحرج من مقتل الظواهري بعد أن أعطت تأكيدات للولايات المتحدة وآخرين بأنها لن تؤوي أفرادا أو جماعات تهدد الغرب أو حلفاءه من الأراضي الأفغانية.

وذكر التقرير أن "وجود الظواهري في وسط كابول، أظهرعلاقة تعاون مستمرة بين القاعدة وحركة طالبان".

وأشارت الوثيقة إلى أن إحدى الدول الأعضاء اعترضت على تضمين التقرير إشارة إلى وجود زعيم القاعدة الجديد في إيران.

و يُعتقد أن هذه الدولة هي إيران التي نفت منذ فترة طويلة تقديم أي دعم للقاعدة، على الرغم من أنه من المعروف الآن على نطاق واسع أن العشرات من كبار أعضاء المجموعة وعائلاتهم سعوا إلى الأمان في إيران بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.