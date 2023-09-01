ماكرون: أتحدث يوميا مع بازوم والوضعان في النيجر والغابون "مختلفان للغاية"

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه يتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد التأكيد على "دعم فرنسا للرئيس الذي أطيح به" في انقلاب.

وأضاف ماكرون: "أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم، نحن ندعمه.. ولا نعترف بمن نفذوا الانقلاب"، مؤكدا أن "القرارات التي سنتخذها في النيجر، أياً كانت طبيعتها، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم".