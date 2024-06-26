"الوقت ينفد".. غالانت يحذر من اقتراب إيران من تصنيع القنبلة النووية
حملت الزيارة التي يجريها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن تحذيرات من تحولات تشهدها إيران على صعيد برنامجها النووي، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، وذكرت أن رسالته إلى واشنطن نصَّت على أن "الوقت ينفد" بالنسبة لمسألة امتلاك إيران للسلاح النووي.
وعرض غالانت على المسؤولين الأمريكيين الذين اجتمع معهم، معلومات استخبارية إسرائيلية مُحدَّثة بشأن مشروع إيران النووي، تُظهر تحولًا في قدرة طهران على إنتاج القنبلة النووية.
الوقت ينفد
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأربعاء، أن رسالة غالانت إلى واشنطن نصَّت على أن "الوقت ينفد" بالنسبة لمسألة امتلاك إيران للسلاح النووي، وأن الأمر لا يتعلق فقط بالتقدم الكبير الحاصل على صعيد تخصيب اليورانيوم.
التحول الذي تحدث عنه غالانت يتعلق أيضًا بما لاحظته أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وفق القناة، من تقدم على صعيد الأجهزة التي ستتيح للإيرانيين تجميع ما خُصِّب من يورانيوم وإحداث الانفجار.
استئناف المنتدى الإستراتيجي
القناة العبرية نبَّهت إلى أن المنتدى الإستراتيجي المشترك بين تل أبيب وواشنطن، الذي أعلنت الأخيرة تجميده احتجاجًا على تصريحات حادة أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد واشنطن، سيُستأنف في الفترة المقبلة لمناقشة الخطر النووي الإيراني.
وسوف يُعقد المنتدى في واشنطن بمشاركة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون دريمر، ومسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين.
لكن القناة لا تمتلك معلومات بشأن الموعد الجديد لعقد المنتدى، مع الإشارة إلى أنه كان سيعقد غدًا الخميس لو كانت الأمور سارت وفق جدول الأعمال السابق، قبل أن يعلن البيت الأبيض الإلغاء.
النووي الإيراني يتصدر
نتنياهو ظهر في مقطع فيديو تحدث خلاله بالإنجليزية منتقدًا تعطيل شحنات أسلحة أمريكية؛ الأمر الذي دفع الأخيرة للتعامل مع الموقف بشكل حاد ورأت أن تصريحات نتنياهو مهينة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية لفتت الأسبوع قبل الماضي، إلى أن الملف النووي الإيراني عاد ليتصدر أولويات هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، بعد قرابة ثمانية أشهر من تركيزها على الحرب في غزة والتداعيات الإقليمية والدولية الناجمة عنها.
وذكرت أن هانغبي وديرمر، سيركزان خلال نقاشهما مع نظرائهما الأمريكيين، على الملف الإيراني بشكل موسع، مع التركيز على البرنامج النووي، هذا قبل أن يبث نتنياهو خطابه، ويُجمَّد المنتدى مؤقتًا.
مخاوف غربية
وقال دبلوماسيون غربيون للقناة العبرية وقتها، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تضغط على الدول الأعضاء في مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لحثها على الانضمام لإدانة إيران، ومطالبتها بتقديم إجابات بشأن المخاوف الغربية جراء برنامجها النووي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن إيران تواصل تعزيز قدراتها النووية، بعد أسبوع على اعتماد مجلس محافظي الوكالة قرارًا ينتقد نقص التعاون من جانب إيران.
وأبلغت الوكالة أعضاءها، بأن إيران تباشر تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأتي "نطنز" و"فوردو".