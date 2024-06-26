"الوقت ينفد".. غالانت يحذر من اقتراب إيران من تصنيع القنبلة النووية

الوقت ينفد

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأربعاء، أن رسالة غالانت إلى واشنطن نصَّت على أن "الوقت ينفد" بالنسبة لمسألة امتلاك إيران للسلاح النووي، وأن الأمر لا يتعلق فقط بالتقدم الكبير الحاصل على صعيد تخصيب اليورانيوم.

التحول الذي تحدث عنه غالانت يتعلق أيضًا بما لاحظته أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وفق القناة، من تقدم على صعيد الأجهزة التي ستتيح للإيرانيين تجميع ما خُصِّب من يورانيوم وإحداث الانفجار.

استئناف المنتدى الإستراتيجي

القناة العبرية نبَّهت إلى أن المنتدى الإستراتيجي المشترك بين تل أبيب وواشنطن، الذي أعلنت الأخيرة تجميده احتجاجًا على تصريحات حادة أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد واشنطن، سيُستأنف في الفترة المقبلة لمناقشة الخطر النووي الإيراني.

وسوف يُعقد المنتدى في واشنطن بمشاركة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون دريمر، ومسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين.

لكن القناة لا تمتلك معلومات بشأن الموعد الجديد لعقد المنتدى، مع الإشارة إلى أنه كان سيعقد غدًا الخميس لو كانت الأمور سارت وفق جدول الأعمال السابق، قبل أن يعلن البيت الأبيض الإلغاء.