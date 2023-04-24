أمريكا تنشر فريقًا إغاثيًّا لتنسيق المساعدات الإنسانية للسودان

قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، الأحد، إن الوكالة نشرت فريقًا من خبراء التعامل مع الكوارث من أجل تنسيق المساعدات الإنسانية للسودان في ظل استمرار القتال هناك.

وقالت باور، في بيان، إن الفريق سيعمل من كينيا في المرحلة الأولى.

وأضافت أن الخبراء سيعملون مع المجتمع الدولي والشركاء لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية وتقديم المساعدات الإنسانية بأمان.

وأوضحت أن "الولايات المتحدة تحشد‭ ‬الجهود لزيادة المساعدات للشعب السوداني المحاصر بين الجانبين المتحاربين".

وقالت باور إن "القتال في السودان تسبب في حصد أرواح المئات وإصابة الآلاف وقضى مرة أخرى على التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني. لا يستطيع المدنيون المحاصرون في منازلهم الحصول على الأدوية التي هم بأمس الحاجة إليها ويواجهون احتمال التعرض لنقص في خدمات الكهرباء والمياه والغذاء لفترات طويلة".