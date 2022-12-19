تقرير: وفد الوكالة الدولية يغادر طهران دون الإعلان عن نتائج

أنهت مجموعة من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى إيران، حيث كانوا قد وصلوا إلى طهران يوم الأحد لبحث الخلافات التي لم تحل بشأن ثلاثة مواقع مشبوهة في إيران.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالنسخة الفارسية مساء الإثنين إنه "ليس من الواضح ما إذا كان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق في نهاية هذه الزيارة".

وطُلب من إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التفاوض لحل "الغموض" فيما يتعلق باكتشاف آثار يورانيوم في ثلاثة مراكز لم يتم الإعلان عنها مسبقا للوكالة الدولية.