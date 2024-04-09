اتفاق روسي صيني بشأن "الأمن في منطقة أوراسيا"

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بعد محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين، إن روسيا والصين اتفقتا على بدء حوار بشأن الأمن في منطقة أوراسيا، بحسب "رويترز".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون بعد المحادثات "مهمة تشكيل أمن منطقة أوراسيا تفرض نفسها".

وأضاف "اتفقنا أنا وأصدقائي الصينيون على بدء حوار بمشاركة أولئك الذين لهم تفكير مماثل حيال هذه المسألة".

وأكد لافروف أن روسيا والصين ستواصلان التعاون في الحرب ضد الإرهاب في إطار علاقاتهما التي تمر بأقوى مراحلها.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله "أشكر الجانب الصيني على تعازيه فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع بضواحي موسكو في 22 مارس من العام الجاري، وعلى دعم حرب روسيا ضد الإرهاب".

وقال لافروف "تعاوننا في مكافحة الإرهاب سيستمر، بما يشمل التعاون في إطار المؤسسات المتعددة الأطراف".

كما وجه لافروف خلال زيارته الرسمية لبكين الشكر للصين لإرسالها مجموعة من المراقبين إلى الانتخابات الرئاسية الروسية التي جرت في مارس آذار، والتي فاز فيها الرئيس فلاديمير بوتين بأغلبية لم يسبق لها مثيل في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي.

وقال لافروف "بفضل قيادتينا، وصلت علاقات الشراكة الشاملة والتفاعلات الاستراتيجية الروسية الصينية إلى مستوى غير مسبوق".

وأضاف "ومع إعادة انتخاب فلاديمير بوتين، فإن استمرارية تعزيزها بصورة شاملة تلقت بالطبع مزيدا من الضمانات".