"وول ستريت": أوكرانيا تسعى لتدمير "بنادق روسيا الكبيرة" بدعم أمريكي

تسعى أوكرانيا لتدمير "بنادق روسيا الكبيرة"، وهي سلاح المدفعية الروسي الذي يستهدف المواقع الأوكرانية، بدعم لوجستي من الأمريكيين الذين زودوا أوكرانيا برادارات لرصد هذه المدافع، وفق "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة الأمريكية إن فريقًا أوكرانيًا متخصصًا يرسم إحداثيات هذه الأسلحة الروسية على خريطة لوحية، ثم يقوم بمشاركتها عبر شبكة الإنترنت مع وحدات الطائرات المقاتلة بدون طيار، المكلفة بتحديد هذه الأهداف وتدميرها.

وأضافت الصحيفة: "تعد هذه العملية مثالًا على كيفية قيام أوكرانيا بتحسين أنظمتها في تحديد موقع المدفعيات الروسية ومن ثم تدميرها، مما يمنح قواتها المسلحة ميزة مهمة أثناء محاولتها للمضي قدمًا في هجومها المضاد واستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا".

وبحسب التقرير، تقوم مجموعة صغيرة تابعة للواء المدفعية الخامس والأربعين الأوكراني بمعركة "غير مرئية" بعيدًا عن الخنادق، حيث يعتمد التقدم الذي يحرزه أي من الجانبين على قدرة أي طرف على إسكات أو إخماد بنادق الآخر، حتى تتمكن فرق المشاة والمركبات من التقدم.

ولفتت الصحيفة إلى دراسة حديثة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية للجراحين، والتي بينت أن 70% من الأوكرانيين الذين قتلوا في المعركة ذهبوا ضحية ضربات المدفعية الروسية؛ لذلك فإن تحييد سلاح المدفعية الروسي وإخراجه من ساحة القتال سينقذ حياة الأوكرانيين.

من يحقق التفوق في هذه المنافسة المحتدمة؟

وأشارت الصحيفة إلى أن المدفعية الأوكرانية تتميز بدقة في الاستهداف، بدعم من المعدات الغربية وكفاءة المقاتلين الأوكران، وساعد ذلك قوات كييف على تحقيق "تكافؤ جزئي" في مجال كانت روسيا تتمتع فيه بالتفوق في السابق، بحسب الصحيفة.

ونقلت عن جنود أوكرانيين قولهم إن روسيا تحسن أيضًا من قدرتها على المواجهة، عبر استخدام الطائرات بدون طيار، والتي ترسل إحداثيات لسلاح المدفعية الروسي لزيادة فعالية "بنادقها الكبيرة".