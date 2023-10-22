"وول ستريت": أوكرانيا تسعى لتدمير "بنادق روسيا الكبيرة" بدعم أمريكي
تسعى أوكرانيا لتدمير "بنادق روسيا الكبيرة"، وهي سلاح المدفعية الروسي الذي يستهدف المواقع الأوكرانية، بدعم لوجستي من الأمريكيين الذين زودوا أوكرانيا برادارات لرصد هذه المدافع، وفق "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة الأمريكية إن فريقًا أوكرانيًا متخصصًا يرسم إحداثيات هذه الأسلحة الروسية على خريطة لوحية، ثم يقوم بمشاركتها عبر شبكة الإنترنت مع وحدات الطائرات المقاتلة بدون طيار، المكلفة بتحديد هذه الأهداف وتدميرها.
وأضافت الصحيفة: "تعد هذه العملية مثالًا على كيفية قيام أوكرانيا بتحسين أنظمتها في تحديد موقع المدفعيات الروسية ومن ثم تدميرها، مما يمنح قواتها المسلحة ميزة مهمة أثناء محاولتها للمضي قدمًا في هجومها المضاد واستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا".
وبحسب التقرير، تقوم مجموعة صغيرة تابعة للواء المدفعية الخامس والأربعين الأوكراني بمعركة "غير مرئية" بعيدًا عن الخنادق، حيث يعتمد التقدم الذي يحرزه أي من الجانبين على قدرة أي طرف على إسكات أو إخماد بنادق الآخر، حتى تتمكن فرق المشاة والمركبات من التقدم.
ولفتت الصحيفة إلى دراسة حديثة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية للجراحين، والتي بينت أن 70% من الأوكرانيين الذين قتلوا في المعركة ذهبوا ضحية ضربات المدفعية الروسية؛ لذلك فإن تحييد سلاح المدفعية الروسي وإخراجه من ساحة القتال سينقذ حياة الأوكرانيين.
من يحقق التفوق في هذه المنافسة المحتدمة؟
وأشارت الصحيفة إلى أن المدفعية الأوكرانية تتميز بدقة في الاستهداف، بدعم من المعدات الغربية وكفاءة المقاتلين الأوكران، وساعد ذلك قوات كييف على تحقيق "تكافؤ جزئي" في مجال كانت روسيا تتمتع فيه بالتفوق في السابق، بحسب الصحيفة.
ونقلت عن جنود أوكرانيين قولهم إن روسيا تحسن أيضًا من قدرتها على المواجهة، عبر استخدام الطائرات بدون طيار، والتي ترسل إحداثيات لسلاح المدفعية الروسي لزيادة فعالية "بنادقها الكبيرة".
ونقلت الصحيفة عن محلل شؤون الدفاع والخبير في شؤون الجيشين الروسي والأوكراني في مؤسسة كارنيجي، مايكل كوفمان، قوله: "هذه واحدة من المنافسات التكتيكية الرئيسة بين الجيشين"، مضيفًا أن "الحرب تعتمد بشكل كبير على الاستخدام الفعال للمدفعية، وهي واحدة من المعارك الرئيسة التي تدور رحاها في الوقت الراهن".
لكن كوفمان أشار في المقابل إلى أن الأمر "لا يقتصر على قدرة أي طرف على الاشتباك بنجاح في هذه المعارك، بل على مدى ما يستطيع أن يوفره من قذائف مدفعية لإتمام المهمة".
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه مع استمرار الحرب، فإن كلًا من أوكرانيا وروسيا تكافحان لتعزيز إنتاجهما من القذائف المدفعية والزج بها في ساحات القتال.
وبحسب مجموعة "وور سبوتنغ" war spotting، وهي مجموعة مستقلة ترصد خسائر الجيشين الروسي والأوكراني في الحرب، فإن أوكرانيا دمرت 177 مدفعًا روسيًا، بما في ذلك أنظمة إطلاق صواريخ متعددة منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو، فيما دمرت روسيا 92 سلاحًا مدفعيًا في منطقة زابوروجيا الجنوبية، مركز الهجوم الأوكراني المضاد، بينما خسرت أوكرانيا 19 سلاحًا مدفعيًا، وفق الصحيفة.
وقالت إن الطائرات بدون طيار لعبت أيضًا دورًا رئيسًا في حملة الضربات الأوكرانية ضد المدفعية الروسية، حيث تسافر المسيرات يوميًا إلى مواقع على بعد ميل ونصف من الخطوط الروسية، لتأكيد موقع المعدات العسكرية الروسية التي رصدتها وحدة رادار "هامر" الأمريكية.
وأفادت الصحيفة أن تنفيذ هذه المهمة يتم غالبًا باستخدام طائرات مسيرة تجارية صينية الصنع، والتي يبلغ سعر بعضها ثلاثة آلاف دولار، لكن بعضها يقع فريسة سهلة للروس، حيث تقوم أنظمة الحرب الإلكترونية التابعة لروسيا بإسقاط عدة طائرات بدون طيار أوكرانية بشكل يومي.
التشويش الروسي فعال للغاية
وأفادت الصحيفة أن كييف حصلت على قذائف مدفعية عالية الدقة من الولايات المتحدة، بما في ذلك قذائف "إكسكاليبور" الأمريكية، والموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس)، وهي قادرة على ضرب الأهداف الروسية على بعد عدة أقدام.
لكن في المقابل، فإن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية فعالة بشكل كبير في التشويش على إشارة نظام تحديد المواقع العالمي الخاصة بالمسيرات التي تحمل قذائف "إكسكاليبور"، كما تعتبر معظم القذائف التي تستخدمها وحدات المدفعية الأوكرانية أقل دقة، وفق التقرير.
وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح المسيرات أحدث ثورة في أسلوب الحرب في أوكرانيا، وسمحت الضربات الدقيقة لهذه المسيرات بتقنين استخدام القذائف المدفعية.
ونقلت عن مسؤول عسكري قوله إن روسيا تستخدم سلاح المدفعية الشاملة، وهو جزء مهم من العقيدة السوفيتية، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة خلال المعارك لاستهداف الرادارات والمسيرات وقطع المدفعية الأوكرانية.
وأفادت الصحيفة أن أوكرانيا تمتلك نحو عشرة رادارات مضادة، وهي هدف "ذو قيمة عالية" بالنسبة للروس، فيما يحد الجنود الأوكرانيون من استخدام هذه الرادارات لتجنب قصفها من العدو، وذلك لأن تشغيلها يرسل موجات لاسلكية يسهل اكتشافها بواسطة الصواريخ المضادة للإشعاع الروسية.
المصدر: صحيفة "وول ستريت" الأمريكية