انعقاد جولة "مفاوضات فنية" بين إيران ووكالة الطاقة الذرية في فيينا

أعلن رضا نجفي، السفير الإيراني والمندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات الفنية بين إيران والوكالة، وفقًا لما ذكرت وكالة "تسنيم"، اليوم السبت.

وأوضح أن تلك الجولة، التي جرت يومي الجمعة والسبت في فيينا، "خُصصت لوضع آلية تنفيذ الالتزامات الضمانية في ظل الأوضاع الجديدة بعد الهجمات غير القانونية التي شنّها الكيان الصهيوني وأمريكا على المنشآت النووية الإيرانية، واستناداً إلى قرار البرلمان بهذا الشأن" وفق تعبيره.

أخبار ذات علاقة لرسم معالم "التعاون الجديد".. فيينا تحتضن اجتماعا بين إيران والوكالة الذرية

وأشار السفير الإيراني نجفي إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول النقاط الواردة في نص مشروع الآلية.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تحدث عن أن علاقة بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدت اضطراباً بعد الهجوم على المنشآت الإيرانية.

ومضى قائلًا، إنه "من الطبيعي أن تعاوننا لن يكون كما في السابق. ومع ذلك فإن زملائي في فيينا أحرزوا تقدماً جيداً في التوصل إلى إطار جديد للتفاهم مع الوكالة، ونحن قريبون من الاتفاق".

وكشف الوزير الإيراني، خلال مشاركته، اليوم السبت، في المؤتمر الوطني للقدرات وفرص الاستثمار في المناطق الحرة والتجارية بإيران، أن المفاوضات مع واشنطن ستأخذ شكلاً وأبعاداً جديدة مع إدخال عناصر مستجدة، دون ذكرها.

وقال الوزير الإيراني، إن "إحدى مهمات وزارة الخارجية هي السعي لرفع العقوبات"، لافتًا إلى أنه "قد عملنا بجدية على ذلك في إطار المفاوضات".